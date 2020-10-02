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    Ціни на нафту продовжують падіння

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    Ціни на нафту знижуються на тлі побоювання з приводу попиту - Ціни на нафту продовжують падіння
    Ціни на нафту знижуються на тлі побоювання з приводу попиту

    Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,21 за барель, що на $0,72 (1,76%) нижче ціни на закриття попередньої сесії

    Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю продовжили знижуватися після падіння напередодні.

    Як відзначає Trading Economics, нафта може продемонструвати друге тижневе зниження поспіль.

    За даними MarketWatch, в четвер ціни впали до мінімуму з 15 вересня.

    Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 за Києвом в п'ятницю становить $40,21 за барель, що на $0,72 (1,76%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

    За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,37 (3,2%).Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 38,02 за барель, що на $0,7 (1,81%) нижче рівня попередньої сесії.

    У четвер ф'ючерси втратили в ціні $1,5 (3,7%).

    На настрої інвесторів продовжують впливати побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що дані Міненерго США в середу показали скорочення запасів нафти в країні за підсумками третього тижня поспіль, пише MarketWatch.

    «Нафтовий ринок не може відкинути побоювання з приводу попиту, незважаючи на те що пропозиція нафти в США продовжує скорочуватися», – відзначає старший ринковий аналітик The Price Futures Group Філ Флін.

    За його словами, «через тривалі побоювань щодо споживання ринок менше стурбований тенденцією до скорочення пропозиції».

    нафта США ринок ціни
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