Російська нафта за рік подешевшала в півтора раза



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Рік тому російська нафта Urals коштувала 61 долар за барель, а за підсумками вересня опустилася нижче 41 долара

Рік тому російська нафта Urals коштувала 61 долар за барель, а за підсумками вересня опустилася нижче 41 долара

Російська нафта Urals подешевшала у вересні на 8% і на 33% до вересня минулого року – до 40,91 долара за барель.

Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє мінфін РФ.

«Середня ціна на нафту марки Urals у вересні 2020 року склалася в розмірі 40,91 долара за барель, що в 1,5 раза нижче, ніж у вересні 2019 року (61,06 за барель)», – йдеться в повідомленні.

У серпні Urals коштувала, в середньому, 44,51 долара за барель. Тим часом, 1 жовтня різко впали ціни на нафту еталонних марок.

Так, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою у грудні на біржі ICE в Лондоні опустилася до $40,2 за барель, що на 5% нижче за рівень закриття попередньої сесії.

Ціна нафти сорту WTI знижується на 5,7% – до $37,95 за барель.