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    Економіка та фінанси

    Російська нафта за рік подешевшала в півтора раза

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    <p>Рік тому російська нафта Urals коштувала 61 долар за барель, а за підсумками вересня опустилася нижче 41 долара</p> - Російська нафта за рік подешевшала в півтора раза

    Рік тому російська нафта Urals коштувала 61 долар за барель, а за підсумками вересня опустилася нижче 41 долара

    Рік тому російська нафта Urals коштувала 61 долар за барель, а за підсумками вересня опустилася нижче 41 долара

    Російська нафта Urals подешевшала у вересні на 8% і на 33% до вересня минулого року – до 40,91 долара за барель.

    Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє мінфін РФ.

    «Середня ціна на нафту марки Urals у вересні 2020 року склалася в розмірі 40,91 долара за барель, що в 1,5 раза нижче, ніж у вересні 2019 року (61,06 за барель)», – йдеться в повідомленні.

    У серпні Urals коштувала, в середньому, 44,51 долара за барель. Тим часом, 1 жовтня різко впали ціни на нафту еталонних марок.

    Так, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою у грудні на біржі ICE в Лондоні опустилася до $40,2 за барель, що на 5% нижче за рівень закриття попередньої сесії.

    Ціна нафти сорту WTI знижується на 5,7% – до $37,95 за барель.

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