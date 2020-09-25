Рсійський рубль впав услід за нафтою



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За один євро наразі дають 90,51 рублів, що є максимумом з 2016 року, коли він йшов за 91 рубль.

Станом на 25 вересня американська валюта торгується на рівні 77,75 рублів за долар

Під час торгів на Московській біржі у п'ятницю, 25 вересня, курс рубля впав до мінімуму у відношенні до долара за останні пів року. Про це свідчать дані майданчика.

Зазначається, що станом на 15:00 американська валюта торгується на рівні 77,75 рублів за долар. За один євро наразі дають 90,51 рублів, що є максимумом з 2016 року, коли він йшов за 91 рубль.

Основні російські індекси, Мосбіржа і РТС, втрачають 1,5 і 2% відповідно. Така динаміка спостерігається на тлі ослаблення нафтових котирувань. Сорт Brent через зростання побоювань щодо попиту опустився до $41,55 за барель, а сорт WTI - нижче $40 – до $39,8.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що Росія в паніці. Аналітики озвучили несприятливий прогноз для нафтових країн.

Як повідомлялося, фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією до кінця року.