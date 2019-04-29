Цього місяця піротехніки знешкодили на Донбасі 73 вибухівки
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Розмінування на Луганщині і Донеччині триває
Піротехніки з початку квітня 2019 року підрозділи ДСНС знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.
«З початку квітня піротехнічними підрозділами Головних управлінь ДСНС України у Донецькій та Луганській областях обстежено 68 га території, вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети", - зазначається у повідомленні.
Загалом від початку року піротехнічними підрозділами зі складу ООС було очищено понад 136 га території, вилучено і знешкоджено 390 вибухонебезпечних предметів, що дало змогу місцевому населенню використовувати ці землі в господарчих цілях.
До слова, нещодавно у Києві піротехніки вилучили та знищили два вибухонебезпечних предмети.
Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 398 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
18 квітня у Києві піротехніки виявили та знищили 8 боєприпасів часів Другої світової війни.