Міни та снаряди: у Голосієві знову знайшли вибухонебезпечні предмети



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Піротехніками виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні

За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили два вибухонебезпечних предмети.

Під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що в Голосіївському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС України 23 квітня було виявлено мінометну міну Д-82 мм та артилерійський снаряд АС-76 мм. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Піротехнічним розрахунком ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 398 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпати, не пересувати, не стукати по корпусу, не розбирати вибухонебезпечний предмет», - попереджають у ДСНС.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві піротехніки виявили та знищили 8 боєприпасів часів Другої світової війни.