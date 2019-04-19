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    Минулої доби у Києві виявили вісім снарядів

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    Пам'ятка&nbsp;<span>у разі виявлення підозрілого предмета</span> - Минулої доби у Києві виявили вісім снарядів
    Пам'ятка у разі виявлення підозрілого предмета

    Усі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни

    Минулої доби, 18 квітня, у Києві піротехніки виявили та знищили 8 боєприпасів часів Другої світової війни.

    Так, у четвер до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік від вул. Мілютенка, що у Деснянському районі столиці, громадяни під час проведення земельних робіт виявили підозрілий предмет. На місце події негайно прибули піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України, які виявили артилерійський снаряд АС-76, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    Того ж дня до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі Києва на вул. Євгена Сверстюка, 4 під час будівельних робіт громадянами було виявлено підозрілий предмет. По прибуттю на місце події, працівники піротехнічного підрозділу виявили артилерійські снаряди АС-122 мм у кількості 3 одиниці та одну одиницю АС-76 мм.

    Також громадянами було виявлено підозрілі предмети на вул. Тимирязівський, 1, що у Печерському районі столиці. Піротехніки, які прибули на місце події, виявили артилерійські снаряди Д-76 мм у кількості двох одиниць. А в Голосіївському районі, під час планової перевірки урочища «Лиса гора» піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України виявили артилерійський снаряд Д-37 мм.

    Усі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни.

    Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 375 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Нагадаємо, 17 квітня у Києві піротехніки вилучили та знищили 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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