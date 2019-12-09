Зростає кількість хворих на грип серед дорослого населення Києва



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Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло 4002 дорослих

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% у порівнянні з минулим тижнем

У Києві за 49-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 608 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 48,8%. Наразі показник захворюваності становить 393,4. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 606 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 4002 особи (зростання на 4,4%).

«У структурі захворюваності діти становлять 65,5%, а на попередньому тижні – 66,6%. Серед школярів захворюваність зросла на 6%: 3466 випадків, що становить 45,6% від загальної кількості захворілих дітей і 29,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 49-й тиждень госпіталізовано 146 осіб, із них 130 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 46 819 осіб», – додав Поворозник.

Нагадаємо, за 48-й тиждень 2019 року у Києві було зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Того тижня зростання захворюваності відбулося за рахунок дитячого населення.

Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.