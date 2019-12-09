  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зростає кількість хворих на грип серед дорослого населення Києва

    • Розсилка
    Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло 4002 дорослих - Зростає кількість хворих на грип серед дорослого населення Києва
    Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло 4002 дорослих

    У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% у порівнянні з минулим тижнем

    У Києві за 49-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 608 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 48,8%. Наразі показник захворюваності становить 393,4. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 606 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 4002 особи (зростання на 4,4%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 65,5%, а на попередньому тижні – 66,6%. Серед школярів захворюваність зросла на 6%: 3466 випадків, що становить 45,6% від загальної кількості захворілих дітей і 29,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 49-й тиждень госпіталізовано 146 осіб, із них 130 – діти.

    «Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 46 819 осіб», – додав Поворозник.

    Нагадаємо, за 48-й тиждень 2019 року у Києві було зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Того тижня зростання захворюваності відбулося за рахунок дитячого населення.

    Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

    Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.

    Раніше повідомлялося, де у Києві можна зробити щеплення проти грипу.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, у поточному епідсезоні медики очікують дві хвилі підйому захворюваності: в грудні і в кінці січня - початку лютого, з можливим піком на четвертому тижні 2020 року.

    Київ діти грип КМДА щеплення кияни населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ