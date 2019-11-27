Грип атакує: за тиждень на ГРВІ захворіли майже 159 тисяч українців



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За результатами лабораторного дослідження отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A(H3)

В Україні впродовж тижня з 18 по 24 листопада на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% - діти. Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

«За минулий тиждень (18–24 листопала) на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% — діти», — йдеться в повідомленні.

Також, зареєстровано 16 випадків грипоподібного захворювання та 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). За результатами лабораторного дослідження отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A(H3).

«В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях. Протягом минулого тижня не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу», — зазначається в повідомленні.

Окрім того, з 18 по 24 листопада від грипу вакцинувалися понад 23 тис. людей, а з початку жовтня щеплення зробили більше 177 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що захворюваність на грип у Києві пішла вгору.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.