У вівторок нардепи зберуться на дві позачергові Ради

Завтра депутати візьмуться за розгляд закону щодо протидії корупції в правоохоронних органах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 14 липня на вимогу 150 народних депутатів другого позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

«Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 14 липня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 13 липня 2020 року № 241, на якому розглянути проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах (реєстр. № 3133)», - йдеться у розпорядженні.

Як зазначається, позачергове засідання скликається «у зв’язку з вимогою 150 народних депутатів України».

Керівнику апарату Верховної Ради В'ячеславу Штучному доручено забезпечити підготовку і проведення цього позачергового засідання та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд якого заплановано на ньому.

Раніше заступник голови фракції партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив у соцмережі, що Верховна Рада може провести 14 липня окреме позачергове засідання для розгляду законопроєкту №3133 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах».

Між іншим, сьогодні ввечері проходить засідання фракції «Слуга народу». На даний момент очікують прибуття президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також зазначимо, що Верховна Рада 13 липня на позачерговому засіданні підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на 16 липня законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти.