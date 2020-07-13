На засіданні «Слуг народу» очікують Зеленського і Шмигаля



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13 липня фракція «Слуга народу» проводить засідання за участю президента Зеленського

Біля будівлі, де зібралися «слуги народу» - багато охорони

Сьогодні ввечері проходить засідання фракції «Слуга народу», в будівлі, де буде проходити засідання, вжиті небачені заходи безпеки. На даний момент очікують прибуття президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.

«Починається засідання фракції СН («Слуга народу» - ред). У будівлі вжиті небачені раніше заходи безпеки. Навіть депутатів на автомобілях не пускали на територію БЦ (бізнес центру – ред.). Чекаємо президента і прем'єра», - написав він.

Заступниця голови фракції Галина Янченко перед її засіданням уточнила, що Зеленський на засіданні фракції порушуватиме ряд кадрових рішень.

«Думаю, що нам як фракції будуть презентувати кандидатів на певні посади. Я думаю, що це буде в першу чергу кандидат на посаду віцепрем'єра з питань промисловості. І не виключаю, що це можуть бути кандидати на посаду голови Нацбанку і, можливо, Антимонопольного комітету», - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що парламентська фракція «Слуга народу» сьогодні збереться на засідання для обговорення низки питань, в тому числі і кадрових. Для представлення кандидатів на посаду в уряді запросили прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Наразі біля місця засідання фракції є багато охорони.