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    Цьогорічні доходи від приватизації перевершили мільярд гривень

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    Найбільше об'єктів великої приватизації виставлять на торги улітку - Цьогорічні доходи від приватизації перевершили мільярд гривень
    Найбільше об'єктів великої приватизації виставлять на торги улітку

    Фонд держмайна розраховує отримати до кінця року ще 11

    Перший мільярд гривень отримала держава від приватизації у поточному році. Як повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook, цифра була досягнута після чергового успішно завершеного аукціону з малої приватизації.

    «Пандемія зовсім не зменшила зацікавленість інвесторів в об'єктах та жодним чином не впливає на ціну. Спекуляції на тому, що хтось хоче розкупити державну власність задешево - не пройдуть!», – написав він

    Раніше Дмитро Сенниченко припускав, що після того, як Верховна Рада прийняла законопроєкт №4543, фактично розблокувавши заборону на проведення великих приватизаційних аукціонів, загальні доходи від великої приватизації у 2021 році становитимуть 12 млрд грн.

    За словами Сенниченка, влітку на перших аукціонах з великої приватизації будуть продані «Об’єднана гірничо-хімічна компанія, колишній київський завод «Більшовик», «Президент Готель» і ще ряд підприємств.

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    Теги: Верховна Рада приватизація завод держава Facebook готель Дмитро Сенниченко
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