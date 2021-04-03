Цьогорічні доходи від приватизації перевершили мільярд гривень

Фонд держмайна розраховує отримати до кінця року ще 11

Перший мільярд гривень отримала держава від приватизації у поточному році. Як повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook, цифра була досягнута після чергового успішно завершеного аукціону з малої приватизації.

«Пандемія зовсім не зменшила зацікавленість інвесторів в об'єктах та жодним чином не впливає на ціну. Спекуляції на тому, що хтось хоче розкупити державну власність задешево - не пройдуть!», – написав він

Раніше Дмитро Сенниченко припускав, що після того, як Верховна Рада прийняла законопроєкт №4543, фактично розблокувавши заборону на проведення великих приватизаційних аукціонів, загальні доходи від великої приватизації у 2021 році становитимуть 12 млрд грн.

За словами Сенниченка, влітку на перших аукціонах з великої приватизації будуть продані «Об’єднана гірничо-хімічна компанія, колишній київський завод «Більшовик», «Президент Готель» і ще ряд підприємств.