Covid-19 знову наступає. Голова комісії РНБО з біобезпеки озвучив головну пораду президенту

Єдиний порятунок – масова імунізація, переконує академік Комісаренко

Деякі публічні виступи президента України Володимира Зеленського щодо коронавірусної інфекції є точними. Йому варто прислухатися до важливої поради. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фактично головний радник президента із питань біологічної безпеки, голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко

«Інколи його публічні виступи стосовно коронавірусної інфекції, на мій погляд, не зовсім є точними, але, напевно, у нього є інші радники. Можливо, цю функцію виконує міністр охорони здоров’я, я не знаю», – сказав Комісаренко.

Він порадив би Зеленському наступне: Україні обов’язково й терміново треба проводити масову імунізацію. Комісаренко наголосив, що вакцинація завжди була ефективним і фактично єдиним заходом профілактичної боротьби з інфекційними захворюваннями, а зараз вона тим більше важлива, коли ця інфекція поширюється.

«Гарвардський університет разом з одним із науково-дослідних інститутів Ізраїлю провели дослідження, результати яких показали ефективність вакцинації особливо після другого щеплення… Летальність падає на 95 % і тяжкість захворювання знижується. Але якщо мова тільки після першу імунізацію, то ефективність менша — 60 %. У деяких випадках у з терміну після першої імунізації – до 80 %», – розповів Комісаренко.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу в громадян України потрібно зробити щеплення 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей.

Нагадаємо, вчений-біохімік Володимир Галицький прогнозує пік пандемії коронавірусної хвороби в Україні на першу половину квітня. Кількість нових випадків на добу може сягати 40 тисяч, кількість смертей – понад 500.