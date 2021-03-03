На ковід-вакцинацію вже записались 100 тисяч українців

У чергу на вакцинацію проти Covid-19 можна записатися у додатку «Дію»

Послугою «Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19» скористалися вже майже 100 тисяч українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, 87 тисяч людей записалися через застосунок «Дія», 9,9 тисяч – через портал «Дія», ще 2,8 тисяч – за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров'я.

Федоров також порадив українцям оновити застосунок «Дія» до останньої версії, щоб послуга стала доступною.

Нагадаємо, можливість записатися на вакцинацію через «Дію» з'явилася 1 березня. У Мінцифри наголосили, що запис забирає дві хвилини часу та є безкоштовним.

Щоб зареєструватися через смартфон, слід завантажити та авторизуватися в мобільному застосунку «Дія 2.0». У застосунку можна авторизуватися через «Приват24», Monobank або BankID Нацбанку.

Після цього слід зайти у розділ Послуги та обрати «Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19». Зазначити сферу діяльності та обрати місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Варто перевірити свій номер телефону. Надалі – очікувати повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від Covid-19, потрібно зайти на портал «Дія» за допомогою КЕП чи BankID. Після слід перейти у розділ «Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19».

Далі слід зазначити сферу діяльності та обрати місце, в якому ви хочете вакцинуватися. Надалі слід очікувати на повідомлення з запрошенням на вакцинацію.

Для запису на вакцинацію через Національний контакт-центр МОЗ слід зателефонувати за номером 0 800 60 20 19. Далі зазначити оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта).

Потім – обрати місце, в якому ви хочете вакцинуватися, та очікувати повідомлення про запрошення на вакцинацію.

До слова, очільник МОЗ Максим Степанов назвав причину повільного темпу вакцинації в Україні. Згідно з планами МОЗ, до кінця поточного тижня кількість щеплень має збільшиться до 10 тисяч на день.

Як повідомлялося, за минулу добу, 2 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1983 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 6888 осіб.

1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Міністр очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць. Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.