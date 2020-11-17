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    Cтала відома причина смерті Романа Віктюка

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    Романа Віктюка&nbsp;поховають у Львові поруч з батьками - Cтала відома причина смерті Романа Віктюка
    Романа Віктюка поховають у Львові поруч з батьками

    Режисер помер через тромбоемболію

    Лікарі повідомили причину смерті відомого театрального режисера Романа Віктюка. Про це повідомляють росЗМІ.

    Медики встановили, що режисер помер через тромбоемболію.

    Пресаташе Театру Віктюка розповіла, що він «йшов на поправку і готувався до виписки з лікарні, але несподівано помер».

    Вона поінформувала, що попрощатися з Віктюком можна буде 20 листопада в Москві, пізніше його поховають у Львові поруч з батьками.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, у Росії помер відомий театральний режисер Роман Віктюк 85 році життя.

    «Артиста госпіталізували в жовтні, коли у нього виявили Covid-19. Пізніше здоров'я режисера погіршилося і його перевели до реанімації. А сьогодні, 17 листопада, Роман Григорович помер», ─ йдеться у повідомленні.

    До відома, Роман Віктюк ─ театральний режисер, педагог, художній керівник Театру Романа Віктюка. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

    Віктюк ─ постановник і виконавець ролей у величезній кількості вистав, переважно в театрах Москви, зокрема, і в театрі свого імені, є популярним і шанованим у Росії та в Україні.

    Відомий незмінною і непідробною епатажністю й оригінальністю, незаангажованістю в судженнях, в тому числі і з питань історії та сучасності, персоналій тощо.

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    Теги: Львів смерть театр артист педагог
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