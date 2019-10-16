Cтали відомі подробиці загибелі військового ЗСУ від кулі снайпера



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Харків’янин Юрій Володимирович Громович вперше потрапив на фронт під час третьої хвилі мобілізації

15 жовтня куля ворожого снайпера обірвала життя рядового Юрія Громовича

У вівторок, 15 жовтня, біля міста Авдіївка від кулі снайпера загинув військовий з 92-ї окремої механізованої бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка Юрій Громович

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

«З болем і скорботою мусимо повідомити, що 15 жовтня куля ворожого снайпера обірвала життя військовослужбовця 92 ОМБр імені Кошового отамана Івана Сірка рядового Юрія Громовича, стрільця-помічника гранатометника механізованого батальйону. Перший постріл був у залізний щит, другий – у Юрія. Куля влучила у шию і вийшла через грудну клітину. Побратими оперативно евакуювали бійця. Вже через кілька хвилин він був у санітарній машині, але поранення виявилось важким, несумісним з життям. Юра помер», – йдеться у повідомленні.

Харків’янин Юрій Володимирович Громович народився 1983 року.

Вперше на фронт він потрапив під час третьої хвилі мобілізації. Відслужив, і з квітня 2019 року підписав контракт із ЗСУ.

«Був дуже сімейною людиною. Обожнював родину. У Юрія залишились батьки, дружина та діти. Йому було 36 років», – йдеться у повідомленні 92-ї омбр.

Нагадаємо, 15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий - бойове травмування.

Пізніше стало відомо, що 15 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Никоненко, яка служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу ЗСУ.