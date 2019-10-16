Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще п'ятеро отримали поранення

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Бойовики 26 разів обстріляли українські позиції

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм

15 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Відзначається також активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 20 обстрілів:

п’ять разів поблизу Мар’їнки — з мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі неподалік Авдіївки — з гранатометів і стрілецької зброї, зокрема й великокаліберних кулеметів;

три рази біля Водяного на Приазов’ї — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі у районі Новогнатівки — з озброєння БМП-1 та гранатометів;

біля Опитного — з міномета калібру 82 мм;

два рази неподалік Павлополя — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі біля Новотроїцького — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика — з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї

біля Лебединського — зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 6 обстрілів:

поблизу Новолуганського — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Золотого — з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Травневого — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«За минулу добу, внаслідок обстрілів, два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири — отримали поранення, а ще один військовий — бойове травмування», — йдеться у повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли:

двічі неподалік Лебединського — з мінометів калібру 120 та 82 мм і гранатометів різних систем;

два рази поблизу Водяного — з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на цей час ворожої вогневої активності не зафіксовано.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.