Cупрун не пустили на поріг парламенту



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Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету до Верховної Ради

Вхід на засідання комітету з питань здоров'я нації обмежили й змінили час та місце проведення

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. На цьому засіданні, зокрема, йдеться про можливість скасування медреформи.

Про це вона написала у Facebook.