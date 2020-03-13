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    Новини

    Cупрун не пустили на поріг парламенту

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    Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету до Верховної Ради&nbsp; - Cупрун не пустили на поріг парламенту
    Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету до Верховної Ради 

    Вхід на засідання комітету з питань здоров'я нації обмежили й змінили час та місце проведення

    Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. На цьому засіданні, зокрема, йдеться про можливість скасування медреформи.

    Про це вона написала у Facebook.

    Верховна Рада міністр медицина Уляна Супрун медична реформа парламент Ілля Ємець
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