Cупрун не пустили на поріг парламенту

Сьогодні, 15:28
Розсилка
ВІДПРАВИТИ
Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету до Верховної Ради
Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун не змогла потрапити на засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. На цьому засіданні, зокрема, йдеться про можливість скасування медреформи.
Про це вона написала у
Facebook. «Сьогодні збиралася відвідати комітет ВРУ з питань здоров'я нації, який має розглядати, окрім стратегічних напрямків МОЗ на 2020 рік, проєкт закону ОПЗЖ про визнання закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» таким, що втратив чинність. Фактично вирішувати долю трансформації системи охорони здоров'я. Вчора зробила твіт, що прийду на комітет, аби послухати про плани МОЗ та бути свідком обговорення пропозиції регіоналів воскресити систему Семашка. Але через годину після цього у публічному просторі з'явилося розпорядження ВРУ, що заходити в приміщення парламенту до 3 квітня можуть лише народні депутати та їхні помічники», – зазначила вона.
За її словами, також змінили локацію й час – засідання відбудеться в будівлі МОЗ України. Це зробили для того, щоб на засіданні був присутній новий міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, адже за умовами постанови ВРУ, вхід на засідання комітету йому також був заборонений.
«Така реакція влади виглядає скоріше недолугою імпровізацією, а не продуманим і доцільним рішенням. У ньому проявляється не лише некомпетентність та нерозуміння ситуації і реальних загроз поширення SARS-CoV-2, а й прояв тотальної зверхності до українців. Схоже, робити те, що політично вигідно, а не те, що правильно для країни, – основний орієнтир у діях влади», – наголосила Супрун.
Нагадаємо,
на засіданні комітету здоров'я нації Верховної Ради вирішуватимуть, чи рекомендувати парламенту скасувати медичну реформу.