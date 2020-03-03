Чисті руки і здоровий глузд: Супрун дала поради, як уберегтися від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мити руки треба з милом і щонайменше 20-30 секунд

Супрун нагадала, що інформацію про коронавірус слід читати лише з перевірених джерел

Колишня міністерка охорони здоров'я дала поради, як проводити профілактику, щоб не заразитися COVID-19.

Про це колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла у Facebook.

«Наші поради залишаються незмінними - зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд», - зазначила пані Уляна.

Вона нагадала, що інформацію про коронавірус слід читати лише з перевірених джерел : звітів Всесвітньої організації охорони здоров'я, українського МОЗ, центрів з контролю та профілактики захворювань в США, а також - Центру громадського здоров’я України.

Супрун нагадала про необхідність часто мити руки з милом, щонайменше 20-30 секунд.

«Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою», - додала ексміністр.

Уляна Супрун застерігає не торкатися брудними руками очей, носа чи рота та уникати тісного контакту з хворими людьми та натовпу.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.

Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

Нагадаємо, 3 березня у МОЗ повідомили про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Україні

Зазначимо, що в українця з коронавірусом немає вірусної пневмонії або інших ускладнень

Сьогодні ВООЗ оприлюднив «коронавірусну» карту Європи: 20 країн ЄС захворіли, сім ще тримаються.