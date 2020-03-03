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    Чисті руки і здоровий глузд: Супрун дала поради, як уберегтися від коронавірусу

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    Мити руки треба з милом і щонайменше 20-30 секунд - Чисті руки і здоровий глузд: Супрун дала поради, як уберегтися від коронавірусу
    Мити руки треба з милом і щонайменше 20-30 секунд

    Супрун нагадала, що інформацію про коронавірус слід читати лише з перевірених джерел

    Колишня міністерка охорони здоров'я дала поради, як проводити профілактику, щоб не заразитися COVID-19.

    Про це колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла у Facebook.

    «Наші поради залишаються незмінними - зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд», - зазначила пані Уляна.

    Вона нагадала, що інформацію про коронавірус слід читати лише з перевірених джерел : звітів Всесвітньої організації охорони здоров'я, українського МОЗ, центрів з контролю та профілактики захворювань в США, а також - Центру громадського здоров’я України.

    Супрун нагадала про необхідність часто мити руки з милом, щонайменше 20-30 секунд.

    «Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою», - додала ексміністр.

    Уляна Супрун застерігає не торкатися брудними руками очей, носа чи рота та уникати тісного контакту з хворими людьми та натовпу.

    Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

     Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
     Уникайте тісного контакту з іншими людьми.
     Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.
     Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.
     Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

    Нагадаємо, 3 березня у МОЗ повідомили про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Україні

    Зазначимо, що в українця з коронавірусом немає вірусної пневмонії або інших ускладнень

    Сьогодні ВООЗ оприлюднив «коронавірусну» карту Європи: 20 країн ЄС захворіли, сім ще тримаються.

    Уляна Супрун Facebook коронавірус
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