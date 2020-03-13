Постанова уряду про заборону експорту медичних захисних засобів досі не підписана, – нардеп



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Уряд не підписав постанову про заборону захисних медичних масок

"Медичні засоби захисту продовжують експортувати з України: що це - саботаж, непрофесіоналізм, зрада», – запитує народна депутатка

Заступник голови митної служби Роберт Зелді під час робочої наради в Харкові заявив, що митниця офіційно не отримала заборони на експорт медичних захисних засобів.

Відповідне відео на свій сторінці у Фейсбуці розмістила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Відповідаючи на запитання народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк про те, чи припинила митниця експорт медичних товарів, спрямованих на захист українців від коронавірусу, Роберт Зелді відповів: «Проект постанови Кабміну про внесення медичних масок до переліку товарів, експорт яких має бути обмежений до нас прийшла на цьому тижні. Два дні тому проект був погоджений Держмедслужбою без зауважень і відправлений назад до Кабміну. Якщо її не підписали, то вона досі лежить в уряді».

«Тобто, медичні захисні засоби досі вільно експортуються з території України, незважаючи на карантин. Що це - саботаж, непрофесіоналізм, зрада?», – запитує народна депутатка.

Зазначимо, на закритому засіданні 11 березня уряд заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. Як виявилося, сотні тонн масок було вивезено з України в останні місяці й саме тому спостерігається їх дефіцит.

«Дефіцит виник через те, що з України ця продукція вивозилася, як до початку захворювання на коронавірус COVID-19 у світі, так і після того, як стало зрозуміло, що проблема перестала бути внутрішньо китайською». Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.