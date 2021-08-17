ЦВК цього тижня прийме рішення щодо виборів на сході України

В Україні вирішується питання щодо можливості, або ж неможливості проведення місцевих виборів у прифронтових районах

Висновки очікуються не пізніше 19 серпня, адже вибори заплановані на кінець жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія в черговий раз направила запит до Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій щодо можливості проведення місцевих виборів в прифронтових ділянках, які заплановані на кінець жовтня. Про це інформує пресслужба ЦВК.

«Мова йде про безпеку виборців, інших суб'єктів і учасників виборчого процесу, належній підготовці та проведенні виборів», - зазначає пресслужба.

ЦВК очікує висновки і рекомендації від влади Донеччини і Луганщинидо 19 серпня. Вже до 21 серпня комісія зобов'язана прийняти рішення про організацію проведення місцевих виборів.

У разі позитивного рішення перші місцеві вибори на територіях, в яких діє Операція Об’єднаних сил, повинні відбутися до 31 жовтня 2021 року.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

Нагадаємо, напередодні у медіа з’явилася інформація про те, що спікера Ради не пустили на лінію фронту через те, що Офіс президента розпочав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак.

Натомість у «Слузі народу» відповіли на чутки про відставку Разумкова.

До слова, за останніми даними соціологів, якби вибори відбувалися найближчої неділі, прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь».



