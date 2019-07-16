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    ЦВК: майже 281 тисяча виборців змінили місце голосування

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    ЦВК: майже 281 тисяча виборців змінили місце голосування

    Процес тимчасової зміни місця голосування, який тривав від 24 травня, завершився 15 липня

    280 922 громадян України змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах, повідомляє Центральна виборча комісія.

    Процес тимчасової зміни місця голосування, який тривав від 24 травня, завершився 15 липня.

    Найбільшу кількість заяв подано від виборців Донецької області і Києва – понад 42,5 тисячі і більше ніж 21 тисяча відповідно.

    «Відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців і передачу їх дільничним виборчим комісіям. Перевірити наявність виборця у Держреєстрі, а також адресу виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця, можна за посиланням», – додають у ЦВК.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

    Вибори пройдуть 21 липня.

    ЦВК вибори
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