ЦВК назвала явку другого туру місцевих виборів станом на 20:00
Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 %
Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 %
У другому турі місцевих виборів 22 листопада явка виборців у 11 містах станом на 20:00 склала 29,53%.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
У 11 містах, де сьогодні відбулися вибори мерів, явка така:
- Дніпро — 23,93%
- Нікополь — 24,20%
- Слов’янськ — 32,40%
- Ужгород — 27,94%
- Бердянськ — 39,23%
- Львів — 38,94%
- Дрогобич — 30,21%
- Миколаїв — 28,40%
- Полтава — 25,52%
- Рівне — 30,35%
- Черкаси — 26,02%.
Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.
Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.