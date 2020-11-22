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    Політика

    ЦВК назвала явку другого туру місцевих виборів станом на 20:00

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    Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 % - ЦВК назвала явку другого туру місцевих виборів станом на 20:00
    Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 %

    Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 %

    У другому турі місцевих виборів 22 листопада явка виборців у 11 містах станом на 20:00 склала 29,53%.

    Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

    У 11 містах, де сьогодні відбулися вибори мерів, явка така:

    • Дніпро — 23,93%
    • Нікополь — 24,20%
    • Слов’янськ — 32,40%
    • Ужгород — 27,94%
    • Бердянськ — 39,23%
    • Львів — 38,94%
    • Дрогобич — 30,21%
    • Миколаїв — 28,40%
    • Полтава — 25,52%
    • Рівне — 30,35%
    • Черкаси — 26,02%.

    Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

    Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.

    Теги: ЦВК Полтава вибори Черкаси Дніпро Львів Ужгород Рівне
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