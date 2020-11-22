ЦВК назвала явку другого туру місцевих виборів станом на 20:00

Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 %

Станом на 20 годину середня явка на виборах міських голів становила майже 30 %

У другому турі місцевих виборів 22 листопада явка виборців у 11 містах станом на 20:00 склала 29,53%.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

У 11 містах, де сьогодні відбулися вибори мерів, явка така:

Дніпро — 23,93%

Нікополь — 24,20%

Слов’янськ — 32,40%

Ужгород — 27,94%

Бердянськ — 39,23%

Львів — 38,94%

Дрогобич — 30,21%

Миколаїв — 28,40%

Полтава — 25,52%

Рівне — 30,35%

Черкаси — 26,02%.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.