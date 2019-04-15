ЦВК передала бюлетені на закордонні дільниці



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Всього на 101 закордонну виборчу дільницю було передано 436 тис. 528 бюлетенів

Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені з виборів президента України для повторного голосування.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«15 квітня Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – в.о. начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів президента України для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі, отримані від Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що всього на 101 закордонну виборчу дільницю було передано 436 тис. 528 бюлетенів.

Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам на пост президента України для проведення передвиборної агітації. Ефірний час Володимиру Зеленському та Петру Порошенку 17 та 18 квітня надано на Суспільному телебаченні та Суспільному радіо.