Обнулити Зеленського. Штаб Порошенка почав мозковий штурм

Політологи з президентського пулу вже починають розганяти тезу, що у Володимира Зеленського начебто є проблеми з наркотиками

Як діючому президенту вирішити проблему «Зе»

Після першого туру виборів, який зафіксував двократний розрив між фіналістами, ставки букмекерів на Володимира Зеленського стрімко наблизились до «100% стане президентом».

Подолати таку прірву за три тижні Петру Порошенку буде вкрай складно. Проте в штабі діючого президента не втрачають надії. Там впевнені, що можуть «потопити» Зеленського та витягнути свого патрона з електоральної ями навіть у такому, на перший погляд, безвихідному становищі.

Ще в день виборів Порошенка у Мистецькому арсеналі в своїй промові, заготовленій ще до оприлюднення результатів екзит-полів, оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів. Очевидно, глава держави звертався до виборців тих кандидатів, які не потрапили у другий тур, та тих, хто 31 березня не дійшов до дільниць. При цьому Порошенко заявив, що «приколи закінчилися», російський сценарій у першому турі не спрацював і він починає боротьбу за виграш у «маріонетки Коломойського».

Після такого полум’яного спічу у багатьох склалось враження, що завдання технологів Порошенка – залякати виборця хаосом, який наступить після приходу непідготовленого Зеленського до влади. Це допоможе консолідувати навколо Петра Олексійовича електорат «справжніх» політиків. Попутно гарант збирається бити по персональних якостях Зе. Політологи з президентського пулу вже починають розганяти тезу, що у цього кандидата начебто проблеми з наркотиками.

Ще в день виборів Порошенка в своїй промові оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів

Але у всіх цих методів у випадку із Зеленським є одна суттєва вада: як показав результат першого туру, вони не тільки не б’ють по рейтингу шоумена, а навпаки мобілізують його прихильників.

Тож заради другого терміну Порошенку з його великим антирейтингом доведеться шукати аж зовсім нестандартні ходи. Якими вони можуть бути, на Банковій почали ламати голову ще 1 квітня. Мозкові штурми тривають із залученням дуже несподіваних фахівців, у тому числі, й закордонних – нібито в штабі Порошенка з’явився ізраїльський піарник Моше Клюгхафт.

При цьому розглядаються різні варіанти – від відверто фантастичних до цілком робочих.

Домовитися з Коломойським

Зеленський всіляко відхрещується від глибоких зв’язків з опальним олігархом. Проте віриться в це важко. Особливо після того, як в «день тиші» майже весь праймовий контент каналу «1+1» складався з продукції «Кварталу 95» та вже затертого фільму про Рейгана, озвученого Зеленським. Розмови про те, що Коломойський використовує коміка з прокачаним рейтингом для торгів з Петром Порошенком, ходять давно. Олігарх мусить шукати контактів з владою через свої бізнес-активи, більшість з яких проблемні. У разі зняття Зе з подальшої президентської гонки у другий тур виходить Юлія Тимошенко, з якою, як не парадоксально, справитись Порошенку буде простіше. Принаймні, тепер на Банковій у цьому впевнені. Також якщо один з кандидатів знімається з виборів пізніше як за 12 днів до другого туру повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.

Обставити таке зняття фаворита – справа техніки. Зеленський може звернутись до своїх виборців з проникливим зізнанням, що він все всім продемонстрував, але на цей момент не відчуває в собі достатніх сил та компетенцій очолити державу. Проте його партія «Слуга народу» стовідсотково братиме участь в парламентській гонці. Такий крок, до речі, за певною логікою був би доволі прагматичним. Навряд чи президенту Зеленському, який майже півроку матиме справу з вороже налаштованим парламентом, вдасться принести своїм виборцям «манну небесну». Розчарування може бути тотальним і на парламентських «Слузі народу» мало що світитиме. А те, що Зеленський робить ставку на парламентські вибори, помітно за його останньою риторикою.

Що може виторгувати Коломойський за зняття Зеленського з виборів? Гіпотетично це і повернення контролю над Приватбанком, і закриття справ, пов’язаних з цим колишнім активом олігарха, і навіть призначення кількох близьких до Коломойського губернаторів. Але в такий сценарій поки віриться важко. Політолог Володимир Фесенко сумнівається, що Зеленський після всього шляху, який він пройшов, зніметься: «Якщо він вже пішов, то має йти до кінця. Як я розумію, у Зеленського є певні антипатії особисто до Порошенка, тому це - справа принципу. Зеленський – пацан з Кривого Рогу, це не Слава Вакарчук, який боявся ризикувати».

Змова олігархів

Наразі Порошенко зберігає рівні відносини майже з усіма українськими олігархами, яких більш-менш влаштовує нинішній розклад сил. Окрім вищезгаданого Коломойського, який воює з Порошенком та перебуває поза межами країни. Обрання президентом несистемного Зеленського приведе до зміни балансів та різкого посилення якраз «женевського біженця».

В таких умовах Порошенко може розраховувати, що інші олігархи об’єднаються навколо його персони. Але медіаресурси основних телегруп, що їм належать, і так завжди були у розпорядженні Порошенка, тож сумнівно, що ця підтримка дозволить йому кардинально наростити рейтинг.

Якщо ж все-таки переможе Зеленський, запасним варіантом для нинішньої еліти можуть стати зміни до Конституції в бік парламентської республіки. Це влаштує основних гравців, включаючи олігархат. І все це може оперативно втілити ще цей склад Верховної Ради до осінніх парламентських виборів.

Використати Смешка та Вакарчука

Одна з сенсацій виборів сталася у другому ешелоні, де 6%, цілком достатніх для того, щоб мати власну парламентську фракцію, тишком-нишком набрав екс-голова СБУ Ігор Смешко. Соціологи не змогли прорахувати такий результат, але Смешку вдалося впритул приблизитись до амбіційного Анатолія Гриценка, відкусивши великий шматок його електорату. Смешка позиціонують як рішучу людину, яка могла б на рівних говорити з Путіним і ставити тому умови. Частина його електорату в другому турі піде до Порошенка. Простимулювати її це зробити може публічна підтримка Порошенка Смешком. Це він може зробити взамін на посаду, наприклад глави СБУ, або ж гарантію призначення на неї у разі перемоги діючого гаранта.

В команді Петра Олексійовича вірять, що можуть розраховувати у другому турі на голоси своїх опонентів по першому

Ще один потенційний віп-агітатор Порошенка – Святослав Вакарчук. Він раніше закликав виборців не голосувати «по приколу» і навряд чи підтримає в другому турі Зеленського. Подібний заклик він може повторити і перед другим туром і навіть виступити конкретно за Порошенка. Символічно, що Зеленський свого часу з’явився в соцопитуваннях з подачі самої Банкової, аби створити противагу Вакарчуку, рейтинги якого стрімко зростали. Проте Вакарчук так і не зважився на балотування, а підтримка коміка сягнула висот, на які аж ніяк не розраховували ініціатори цього фокуса.

Виманити Зеленського на дебати

Порошенко ще в день голосування викликав свого опонента на словесну дуель. На дебатах підготовлений в державних справах Петро Олексійович буде виглядати набагато впевненіше. Зеленський в той же день на питання журналістів змушений був відповісти, що готовий до них. Втім його команда вже через добу подала інший сигнал: дебати з діючим президентом не мають сенсу. Радник кандидата Руслан Рябошапка заявив: «Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію або обмін поглядами за програмами… Яке питання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він із Коломойським влаштує дебати?» Політконсультант Зеленського Дмитро Разумков запевнив, що Зеленський не проти дебатів, але в нього надто напружений графік.

Ніяких санкцій за відмову від дебатів кандидатів законодавство не передбачає. Але у Порошенка вже над цим наполегливо працюють. У Верховну Раду президентськими соратницями Іриною Геращенко та Марією Іоновою внесений законопроект, який передбачає зняття з виборчої гонки кандидата, який відмовляється від участі в дебатах.

Але поки він не проголосований, Зеленський може і надалі перебувати у віртуальному світі, з якого він не виходив під час своєї кампанії. Втім робити це буде все складніше, і тут можуть сказати своє слово наші західні партнери, які не залишились в захваті від зустрічей з Зеленським і просто не знають, чого від нього очікувати. Правляча фракція Німеччини ХДС/ХСС вже зробила заяву, в якій вимагає від Зе пояснити за ці три тижні, за що конкретно він виступає і яка команда політиків буде його підтримувати. Голова фракції Давид Вадефуль прямим текстом заявив, що Україна в нинішніх умовах не може покладатися на недосвідчене керівництво, фактично повторивши риторику прихильників Порошенка. Bank of America в своїй аналітичній записці зазначає, що найближчі три тижні інвестори очікують подальше бачення економічної політики в разі перемоги Зеленського та дізнатись прізвища хоча б частини потенційних членів його уряду. Міжнародна місія ENEMO, що спостерігала за українськими виборами, прямо закликала кандидатів до дебатів. Якщо це питання буде настільки принциповим для Заходу, то методів тиску особисто на Зеленського вистачить.

Якщо додати, що проти репутації коміка весь час, який залишився до другого туру, буде працювати вся пропагандистська машина Порошенка, йому буде важко втриматись в своєму затишному коконі майстра коротких жартів і тут можливі несподіванки.

Смерть Кощія – в явці?

Спостерігачі відмічають, що політтехнологи Порошенко вистрілили в молоко з основним гаслом своєї виборчої кампанії «Армія, мова, віра» та нескінченною мілітарістьскою риторикою «або Порошенко, або Путін». Він взяв голоси лише тих, хто і до того в соцопитуваннях схвалював діяльність президента, але цієї підтримки замало.

Страх – не кращий стимул для приходу на дільниці, і суто позитивна кампанія Зеленського виборцям більше до вподоби. До того ж, Порошенко зі своєю консервативною кампанією зробив відверту ставку на електорат Західної України, де у підсумку і переміг, а лише у двох областях. Але при цьому явка саме на Заході впала у порівнянні з минулими виборами, в той час як на сході і півдні, де найбільш активно голосували за Зеленського, значно зросла. Перед Порошенком стоїть завдання мобілізувати західний електорат – його штабісти розраховують, що на католицьку Пасху (а це 21 квітня – другий тур виборів) додому повернеться значна кількість заробітчан. Але паралельно треба робити й інші кроки. Володимир Фесенко вважає, що однією з головних задач Порошенка буде не тільки мобілізація свого електорату, а й демобілізація опозиційного.

«Фактор явки буде вирішальним – якщо вона буде вище 55%, виграє Зеленський, – впевнений Фесенко. – Збивати явку будуть відомими методами – весна, вихідний, предсвятковий настрій, концерти, шоу, фестивалі... У першому турі просто не ставилась така задача. Друга задача – переконати виборців інших опозиційних кандидатів не йти на вибори – вам не подобається Порошенко, так Зеленський ще гірше. А своїх виборців мобілізовувати страхом отримати в умовах війни слабкого президентом».

Окрім вже згаданих виборців Смешка, на значну частину яких може розраховувати Порошенко, соцдослідження показували, що його електорат перехрещується з Анатолієм Гриценком та Русланом Кошулинським. Проголосувати «проти коміка» можна загітувати і консервативну частину виборців Гриценка та Тимошенко. Але не слід забувати, що такі ж, якщо не більші, резерви є й у Зеленського, до виборців якого можуть додатись прихильники Олега Ляшка, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, тих же Гриценка з Тимошенко та інших опозиційних кандидатів.

Соціолог Володимир Паніотто в інтерв’ю «Главкому» так розписує розклади другого туру (ця конфігурація фіксувалась за тиждень до виборів і вони маловтішні для діючого президента): «З електорату Тимошенко 43% у другому турі голосуватимуть за Зеленського, 11% за Порошенко. З електорату Бойка 52% за Зеленського, 2% за Порошенка. З електорату Гриценка 37% за Зеленського, 30% за Порошенка. 44% електорату Вілкула підтримуватимуть Зеленського, 1% – Порошенка. Щодо Ігоря Смєшка, то 32% його електорату за Зеленського і 24% за Порошенка. Більше за все підтримуватиме Зеленського електорат Ляшка: 57% проти 6% за Порошенка».

Втім в команді Петра Олексійовича вірять, що час ще є і змінити цифри на свою користь реально.

Павло Вуєць, «Главком»

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