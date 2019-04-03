Представники інтелігенції закликали не голосувати за Зеленського



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27 представників інтелігенції нагадали виборцям, що президент Зеленський – це вже не жарти

Представники української інтелігенції звернулися до громадян України із закликом не віддавати свої голоси за шоумена Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів.

Лист підписали В’ячеслав Брюховецький, Юрій Буряк, Юрій Винничук, Петро Вольвач, Любов Голота, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Олександр Ірванець, Тарас Компаніченко, Дмитро Ломачук, Надія Лук’яненко, Павло Мовчан, Раїса Недашківська, Микола Нестерчук, Володимир Панченко, Олександр Пономарів, Михайло Ратушний, Ірен Роздобудько, Вадим Скуратівський, Кирило Стеценко, Микола Тимошик, Леонід Фінберг, Олена Фінберг, Микола Цимбалюк, Юрій Щербак, Володимир Яворівський і Іван Дзюба, який написав ще окрему думку.

«Українська громадо! Ми бачимо, як у суспільстві шириться, наче пошесть, захоплення сумнівним претендентом на роль Верховного Головнокомандувача ЗСУ», – йдеться у зверненні.

Представники інтелігенції вказують на той факт, що більшість населення помилково асоціює артиста Володимира Зеленського з вигаданим героєм серіалу "Слуга народу" Голобородьком.

У зверненні вказується, що кандидат у президенти Зеленський є "проектом одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди доларів Приватбанку, та, рятуючись від українських правоохоронних органів, втік за кордон". За словами підписантів, нині олігарх спорядив на президентські вибори цілу низку кандидатів-маріонеток, аби знов отримати змогу паразитувати на державному бюджеті.

Вони звертають увагу, що контрольований Коломойським телеканал "1+1", "порушуючи журналістські стандарти, перетворився на агентство з піару Зеленського".

"Закликаємо вас усвідомити, що кандидат у президенти Зеленський - це зовсім не смішно! Бо не може бути смішним те, що несе трагедію для України", – наголошують автори звернення.

За словами підписантів, Зеленський насміхався зі святих речей та самої держави Україна, представляючи її в образі порноакторки, та самих українців як "дурнуватих гуцулів" і "хохлів-салоїдів".

"Заявляв зі сцени, що гасло "Слава Україні"– то для галицьких туалетів. І Зеленському жодного разу не спало на думку вибачитися за це перед українським народом. Натомість він принижувався перепросинами путінського ката Рамзана Кадирова. І вважає, що слід добиватися миру, ставши перед Путіним на коліна та задовольнивши його вимоги і потреби", – вказують автори звернення.

Зеленському також пригадали жарти "Кварталу 95" часів Євромайдану: "Якщо "беркутівцям" видати ебонітові палички, а мітингарів одягнути у вовняний одяг - так ми зможемо добувати електроенергію!".

"Обрати цю людину президентом – означає перетворити Україну на об’єкт кпинів для всього світу", – кажуть представники інтелігенції.

"НЕ віддавайте свій голос "по приколу" за облудну маску, маріонетку корупційного олігарха. Українці! Закликаємо поставитись до свого вибору серйозно. За нинішніх соціологічних розкладів цінним є кожен голос. Тож обміркуйте наслідки. Саме від вашого волевиявлення залежить доля всієї країни", – йдеться у зверненні.

Джерело: Українська правда