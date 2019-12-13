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    ЦВК призначила вибори до Ради в окрузі на Харківщині

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    <span>На окрузі Олексія Кучера у березні будуть вибори</span><br /><br /> - ЦВК призначила вибори до Ради в окрузі на Харківщині
    На окрузі Олексія Кучера у березні будуть вибори

    Вибори на окрузі № 179 пройдуть 15 березня

    Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області. Про це повідомляється у Facebook ЦВК.

    Повідомляється, що в ЦВК надійшла постанова Верховної ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кучера, який переміг на окрузі в ході дострокових виборів до Ради.

    «У відповідності з законом України «Про вибори народних депутатів України» Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 15 березня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

    Також у ЦВК відзначили, що виборчий процес на окрузі 179 починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення.

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    Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації. На парламентських виборах Кучер балотувався в 179 мажоритарному окрузі Харківської області.

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    ЦВК вибори Харківщина
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