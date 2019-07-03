ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва на виборах у Раду



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ЦВК ухвалила зміни в постанову щодо бюлетенів, якими прибрали з нього прізвище Клюєва

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва. За це рішення проголосували усі присутні члени комісії.

Про це повідомляє Громадське

Також члени ЦВК ухвалили зміни в постанову щодо бюлетенів, якими прибрали з нього прізвище Клюєва.

Тепер це рішення мають довести до відома типографій, що друкують бюлетені.

Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.