ЦВК зареєструвала вже 436 міжнародних спостерігачів



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5 липня Комісія зареєструвала 119 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала 119 офіційних міжнародних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні у п'ятницю ввечері.

«Комісія зареєструвала 119 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародної організації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зареєстровано 105 спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), десятьох – від Комітету «За відкриту демократію», чотирьох – від Словацької Республіки.

Таким чином, загалом ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах, а саме: від трьох іноземних держав – 11 осіб, від десяти міжнародних організацій – 425 осіб.

Російських спостерігачів на виборах у Раду не буде.

Раніше повідомлялося, що представники Місії БДІПЛ ОБСЄ планують залучити під час виборів близько 850 спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію колишнього першого заступника генпрокурора часів президента Віктора Януковича Рената Кузьмінакандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала і реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.