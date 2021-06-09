Ще один «слуга» в парламенті. ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

Рішення про реєстрацію підтримали 16 членів ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала висуванця від партії «Слуга Народу» на окрузі №87 Василя Вірастюка народним депутатом. Раніше суд остаточно визнав його переможцем виборів.

Рішення ухвалили на засіданні 9 червня.

Зробити це дозволило рішення Великої палати Верховного суду, яким протокол ЦВК від 19 травня про визнання Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, у квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 і визнав Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив протокол у Верховному суді.

23 травня Верховний Суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня.