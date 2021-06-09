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    Ще один «слуга» в парламенті. ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

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    Василю&nbsp;Вірастюку залишилось лише скласти присягу - Ще один «слуга» в парламенті. ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом
    Василю Вірастюку залишилось лише скласти присягу
    Фото: Василь Вірастюк/Facebook

    Рішення про реєстрацію підтримали 16 членів ЦВК

    Центральна виборча комісія зареєструвала висуванця від партії «Слуга Народу» на окрузі №87 Василя Вірастюка народним депутатом. Раніше суд остаточно визнав його переможцем виборів.

    Рішення ухвалили на засіданні 9 червня.

    Зробити це дозволило рішення Великої палати Верховного суду, яким протокол ЦВК від 19 травня про визнання Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

    Нагадаємо, у квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

    19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 і визнав Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив протокол у Верховному суді.

    23 травня Верховний Суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня.

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    Теги: ЦВК Верховна Рада партія Слуга народу парламент Василь Вірастюк
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    Ще один «слуга» в парламенті. ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом