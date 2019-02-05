ЦВК не зареєструвала політика, який хотів сісти за стіл переговорів з бойовиками на Донбасі



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ЦВК відмовила Олександру Соловйову в реєстрації кандидатом у президенти

Партія «Розумна сила», яка висунула Олександра Соловйова кандидатом у президенти, раніше засвітилася у скандалі з організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка

Центральна виборча комісія відмовила Олександру Соловйову в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 2 лютого.

Центрвиборчком проаналізував передвиборну програму кандидата і виявив у ній порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Зокрема, Соловйов зазначив, що у разі обрання його президентом України, першочерговими кроками з досягнення миру в Україні і припинення вогню на Донбасі стануть переговори з представниками самопроголошених республік, ЄС, США, РФ. Ці перемовини він планував провести протягом першого тижня після інавгурації.

Натомість у ЦВК роз’яснили, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Також не передбачено жодних адміністративно-територіальних утворень з республіканським статусом, окрім Автономної Республіки Крим як невід’ємної частини України.

При цьому, додали у ЦВК, що визнання у передвиборній програмі Соловйова «самопроголошених республік» – самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, сторонами переговорів, суперечить законодавству України, підриває існуючий порядок міжнародно-узгоджених шляхів врегулювання конфлікту, що виник унаслідок збройної агресії Російської Федерації, та спрямоване на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Таким чином, ЦВК визнала, що передвиборна програма Соловйова порушує Конституцію, закони про дипломатичну службу, про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що партія «Розумна сила», яка висунула Олександра Соловйова кандидатом у президенти, раніше засвітилася у скандалі з організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Так, підозрюваний Борис Герман заявив про фінансування партії «Розумна сила» приватним фондом російського президента Володимира Путіна. Однак ця політсила назвала слова Германа фейком.

Як відомо, на 4 лютого ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 24 особам. В цілому, документи до ЦВК на участь у президентських виборах подали 89 осіб, із них 17 - в останній день подання документів.

На 4 лютого було зареєстровано 30 кандидатів у президенти.