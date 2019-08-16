ЦВК зареєструвала 145 депутатів



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Комісія зареєструвала 28 народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах

16 серпня зареєстровано 35 депутатів, обраних на виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

Центральна виборча комісія 16 серпня зареєструвала 63 народних депутатів України. Всього зареєстровано 145 депутатів.

Про це в п’ятницю повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України» та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 35 депутатів, обраних на виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Серед них: 20 – від партії «Слуга народу» – Корнієнка О.С. – включеного до виборчого списку під № 7, Кубракова О.М. – № 30, Неклюдова В.М. – № 36, Халімона П.В. – № 55, Мошенець О.В. – № 56, Коваль О.В. – № 58, Загоруйко А.Л. – № 59, Марченко Л.І. – № 63, Костюха А.В. – № 75, Безгіна В.Ю. – № 77, Рєпіну Е.А. – № 80, Пушкаренка А.М. – № 81, Петруняка Є.В. – № 90, Павлюка М.В. – № 102, Торохтія Б.Г. – № 105, Дмитрієву О.О. – № 106, Тістика Р.Я. – № 111, Шинкаренка І.А. – № 121, Тарасенка Т.П. – № 124, Сольського М.Т. – № 125; 11 – від партії «Опозиційна платформа - За життя» – Німченка В.І. – № 6, Шуфрича Н.І. – № 7, Дунаєва С.В. – № 9, Ісаєнка Д.В. – № 15, Суркіса Г.М. – № 17, Кісільова І.П. – № 18, Чорного В.І. – № 27, Пузанова О.Г. – № 32, Мамояна С.Ч. – № 33, Качного О.С. – № 36, Славицьку А.К. – № 37; чотири – від партії «Європейська солідарність» – Геращенко І.В. – № 3, Герасимова А.В. – № 11, Кубіва С.І. – № 12, Луценко І.С. – № 15.

Також відповідно до Конституції, закону «Про вибори народних депутатів України» та на підставі відповідних протоколів ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 28 народних депутатів, обраних на виборах 21 липня в одномандатних виборчих округах. А саме: Пашковського М.І. – в ОВО № 11, Констанкевич І.М. – в ОВО № 23, Яковенка Є.Г. – в ОВО № 52, Мороза В.В. – в ОВО № 59, Соху Р.В. – в ОВО № 75, Яцик Ю.Г. – в ОВО № 79, Дунду О.А. – в ОВО № 91, Горобця О.С. – в ОВО № 95, Шахова С.В. – в ОВО № 114, Княжицького М.Л. – в ОВО № 116, Батенка Т.І. – в ОВО № 123, Камельчука Ю.О. – в ОВО № 124, Копитіна І.В. – в ОВО № 129, Дмитрука А.Г. – в ОВО № 133, Леонова О.О. – в ОВО № 135, Колебошина С.В. – в ОВО № 140, Ткаченка О.М. – в ОВО № 141, Рябуху Т.В. – в ОВО № 157, Молотка І.Ф. – в ОВО № 160, Богданця А.В. – в ОВО № 163, Мезенцеву М.С. – в ОВО № 168, Кучера О.В.– в ОВО № 179, Павліша П.В. – в ОВО № 182, Ковальова О.І. – в ОВО № 186, Нагорняка С.В. – в ОВО № 199, Перебийніса М.В. – в ОВО № 212, Бондар Г.В. – в ОВО № 220, Грищука Р.П. – в ОВО № 222.

Таким чином, станом на 16 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 145 народних депутатів України: 72 – обраних в ЗБВО та 73 – обраних в ОВО.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія розглянула окремі питання діяльності окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210 на Чернігівщині (місто Прилуки).

ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією Конституції та законів України, що полягає у бездіяльності щодо виконання нею визначеного Законом України «Про вибори народних депутатів України» та рішенням Комісії від 15 серпня обов’язку встановити підсумки голосування в ОВО № 210 з урахуванням відповідного судового рішення, та достроково припинила повноваження всього її складу.