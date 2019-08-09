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    У «Слузі народу» назвали комітети, які хочуть створити у Раді

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    <p>9 серпня пройшло засідання підготовчої депутатської групи</p> - У «Слузі народу» назвали комітети, які хочуть створити у Раді

    9 серпня пройшло засідання підготовчої депутатської групи

    Представники «Слуги народу» запропонували зменшити кількість комітетів з 27-ми до 22-х

    Партія «Слуга народу» назвала 22 парламентські комітети, які політсила запропонувала створити у Верховній Раді на першому засіданні підготовчої групи.

    Список оприлюднила керівник медіаофісу партії Євгенія Кравчук.

    За її словами, представники «Слуги народу» запропонували зменшити кількість комітетів з 27-ми до 22-х і створити такі комітети:

    1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

    2. Комітет з питань бюджетних відносин.

    3. Комітет з питань економічного розвитку.

    4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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    5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

    6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.

    7. Комітет з питань цифрової трансформації.

    8. Комітет з питань правової політики.

    9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.

    10. Комітет з питань антикорупційної політики.

    11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.

    12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

    13. Комітет з питань інфраструктури.

    14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.

    15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

    16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

    17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.

    18. Комітет з питань свободи слова.

    19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

    20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

    21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

    22. Комітет з питань соціальної політики.

    Також у Верховній Раді діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації, зазначила Кравчук.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

    Опозиція у Верховній Раді може отримати три посади.

    Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

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