У «Слузі народу» назвали комітети, які хочуть створити у Раді



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9 серпня пройшло засідання підготовчої депутатської групи

Представники «Слуги народу» запропонували зменшити кількість комітетів з 27-ми до 22-х

Партія «Слуга народу» назвала 22 парламентські комітети, які політсила запропонувала створити у Верховній Раді на першому засіданні підготовчої групи.

Список оприлюднила керівник медіаофісу партії Євгенія Кравчук.

За її словами, представники «Слуги народу» запропонували зменшити кількість комітетів з 27-ми до 22-х і створити такі комітети:

1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

2. Комітет з питань бюджетних відносин.

3. Комітет з питань економічного розвитку.

4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.

7. Комітет з питань цифрової трансформації.

8. Комітет з питань правової політики.

9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.

10. Комітет з питань антикорупційної політики.

11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.

12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

13. Комітет з питань інфраструктури.

14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.

15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.

18. Комітет з питань свободи слова.

19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

22. Комітет з питань соціальної політики.

Також у Верховній Раді діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації, зазначила Кравчук.

Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

Опозиція у Верховній Раді може отримати три посади.

Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.