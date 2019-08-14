ЦВК вже зареєструвала 82 депутатів



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Станом на 14 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України: 37 – обраних в ЗБВО та 45 – обраних в ОВО

57 із 82 народних депутатів були зареєстровані під час роботи ЦВК 14 серпня

Центральна виборча комісія 14 серпня зареєструвала 57 народних депутатів України. Всього зареєстровано 82 депутати.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України» та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 32 народних депутатів, обраних на виборах 21 липня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Серед них: шість – від партії «Слуга народу» – Ясько Є.Ю. – включену до виборчого списку під № 15, Верещук І.А. – № 29, Качуру О.А. – № 49, Культенка А.В. – № 51, Кунаєва А.Ю. – № 100, Крейденка В.В. – № 123, п’ять – від партії «Опозиційна платформа – За життя» – Рабіновича В.З. – № 2, Медведчука В.В. – № 3, Папієва М.М. – № 13, Загороднього Ю.І. – № 19, Колтуновича О.С. – № 22, 17 – від партії Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина» – Тимошенко Ю. В. – № 1, Наливайченка В.О. – № 3, Соболєва С.В. – № 4, Кондратюк О.К. – № 5, Кириленка І.Г. – № 6, Кожемʼякіна А.А. – № 7, Немирю Г.М. – № 8, Власенка С.В. – № 9, Дубіля В.О. – № 10, Абдулліна О.Р. – № 11, Крулька І.І. – № 12, Лабунську А.В. – № 13, Цимбалюка М.М. – № 15, Бєлькову О.В. – № 17, Шкрум А.І. – № 22, Кабаченка В.В. – № 23, Івченка В.Є. – № 24, чотири – від партії «Європейська солідарність» – Парубія А.В. – № 2, Джемілєва М. – № 6, Величковича М.Р. – № 19, Алєксєєва С.О. – № 20.

Також відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України» та на підставі відповідних протоколів ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 25 народних депутатів, обраних на виборах 21 липня в одномандатних виборчих округах. А саме: шляхом самовисування – Юрчишина П.В. – в ОВО № 13, Кучера М.І. – в ОВО № 17, Івахіва С.П. – в ОВО № 21, Лубінця Д.В. – в ОВО № 60, Горвата Р.І. – в ОВО № 68, Петьовку В.В. – в ОВО № 72, Поляка В.М. – в ОВО № 73, Мінька С.А. – в ОВО № 80, Вельможного С.А. – в ОВО № 112, Дубневича Я.В. – в ОВО № 120, Гончаренка О.О. – в ОВО № 137, Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146, Чайківського І.А. – в ОВО № 165, Бондаря В.В. – в ОВО № 191, від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБʼЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» – Палицю І.П. – в ОВО № 22, від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» – Медяника В.А. – в ОВО № 27, Фріса І.П. – в ОВО № 84, Прощука Е.П. – в ОВО № 85, Дирдіна М.Є. – в ОВО № 132, Касая К.І. – в ОВО № 149, Іванісова Р.В. – в ОВО № 153, Васильєва І.С. – в ОВО № 158, Полякова А.Е. – в ОВО № 206, Яременка Б.В. – в ОВО № 215, від політичної партії Єдиний Центр – Балогу В.І. – в ОВО № 69.

Таким чином, станом на 14 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України: 37 – обраних в ЗБВО та 45 – обраних в ОВО.