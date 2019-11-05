ЦВК визнала Рудика переможцем на виборах на окрузі №198



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Після того, як нововизнаний депутат Рудик складе присягу, то у Раді IX скликання буде 424 парламентарі

За самовисуванця Сергія Рудика проголосував 18 921 виборець

Центральна виборча комісія визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

Про це 5 листопада повідомляє громадянська мережа «Опора» на свій сторінці в Facebook.

«ЦВК встановила результати позачергових парламентських виборів у 198 окрузі, які відбулись 21 липня. Переможцем визнано самовисуванця Сергій Рудик – 18921 голос виборців», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як нововизнаний депутат Рудик складе присягу, то у Раді IX скликання буде 424 парламентарі. Як відомо, кількісний склад Верховної Ради – 450 осіб. Однак фактичний її склад – 423, тому що вибори не відбувались на окупованих територіях.

«5 листопада завершився виборчий процес на всіх округах», - повідомили в «Опорі».

До слова, двом членам виборчої комісії окружного виборчого округу №59, які під час виборів президента України підробили підписи 57 осіб, скоївши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 158 КК України, оголошено обвинувальні вироки.

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