Членів виборчої комісії на Донеччині засудили за підробку підписів 57 виборців



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Підроблені бюлетені було використано під час підрахунку голосів на користь одного з кандидатів

Двом членам виборчої комісії окружного виборчого округу №59, які під час виборів президента України підробили підписи 57 осіб, скоївши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 158 КК України, оголошено обвинувальні вироки.

Про це 4 листопада повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«Суд встановив, що 21 квітня 2019 року, у ході проведення другого туру виборів на пост президента України, о 20:20, після закриття виборчих дільниць, перебуваючи за місцем розташування зазначеної виборчої комісії, 57-річна та 56-річна жінки, маючи доступ до списків виборців і достовірно знаючи, що 57 осіб не скористались своїм виборчим правом та не взяли участь у голосуванні, підробили у графі контрольного талона їх підписи про нібито отримання виборчих бюлетенів. У подальшому вказані підроблені бюлетені використано під час підрахунку голосів на користь одного з кандидатів», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що під час судового слухання обвинувачені свою провину в скоєнні злочині визнали повністю та розкаялись.

«Прийнявши до уваги усі обставини та доводи сторін суд ухвалив рішення про призначення обом засудженим покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 2 роки та з іспитовим строком 2 роки», - повідомили в прокуратурі.

До слова, 29 жовтня стало відомо, що Центральна виборча комісія завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці 198 округу в Черкаській області.

Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Проте 28 серпня це рішення було скасовано у суді.