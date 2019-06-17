ЦВК зареєструвала ще 97 кандидатів-мажоритарників



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Станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата у народні депутати Україн

17 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Окрім того, Комісія зареєструвала 97 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування. А саме: Лутковську С.М., Сімакову Н.М. – в ОВО № 14, Вацака Г.А., Маринюка С.І. – в ОВО № 16, Калетніка Г.М. – в ОВО № 18, Гузя І.В., Юнака М.П. – в ОВО № 19, Твердохліб О.О. – в ОВО № 20, Макаренка І.В., Чередніченка О.Є. – в ОВО № 26, Чернова Д.А. – в ОВО № 31, Ігнатенко О.І., Левченка В.С. – в ОВО № 32, Садову О.В. – в ОВО № 33, Ісаєва О.Б., Куксу Ю.А., Чорного О.О. – в ОВО № 34, Доценко Л.С. – в ОВО № 37, Гайворонського А.І., Жадана І.О., Костюка А.В., Кукуру Ю.С. – в ОВО № 38, Кужмана О.М. – в ОВО № 40, Бичкова О.Є., Сбєжнєва Т.О. – в ОВО № 45, Єфімова М.В., Кумачова О.С., Лазаренко К.О., Масалітіна С.М., Нікітіна М.Д., Склярова Д.В., Сокола М.Є., Соломка В.І., Тонкошкура Є.Е., Харченка В.В., Щербачук Я.І. – в ОВО № 48, Дашковець Н.Б. – в ОВО № 50, Назимко К.С. – в ОВО № 51, Приходька Ю.М., Третьякова С.В. – в ОВО № 52, Трібушкіна Є.Д. – в ОВО № 57, Недільського В.В. – в ОВО № 62, Сємьонова В.В. – в ОВО № 63, Лазаренка А.І., Шуляренка О.В. – в ОВО № 64, Павленка А.А., Ходаковського Б.В. – в ОВО № 66, Сірого Д.В. – в ОВО № 75, Бойчука С.О. – в ОВО № 89, Дубинського М.М., Олкову-Михницьку А.В. – в ОВО № 94, Ляшенка М.М. – в ОВО № 95, Горбунова О.В., Рудненка О.М. – в ОВО № 99, Духна В.М. – в ОВО № 100, Полякова М.А., Шевчука А.С. – в ОВО № 101, Чорного О.О. – в ОВО № 102, Аністратенка О.Г., Кравченка В.В., Кримовську А.П. – в ОВО № 105, Фурмана Ю.А. – в ОВО № 106, Бушко Н.М. – в ОВО № 112, Воловенко О.В. – в ОВО № 113, Зінкевича І.В. – в ОВО № 116, Юськевич І.І. – в ОВО № 118, Демчину Р.І. – в ОВО № 122, Демідова С.М. – в ОВО № 133, Адзеленка О.В., Чекіту Г.Л., Шутову М.А. – в ОВО № 134, Голубова Д.І. – в ОВО № 136, Печерського М.Ю. – в ОВО № 140, Антова Т.Д. – в ОВО № 141, Падєєву С.О., Полякова С.Ю., Приходкіна Д.В. – в ОВО № 168, Василянську В.Г., Макаренка Я.І., Роніна М.О. – в ОВО № 169, Бражник А.С. – в ОВО № 172, Бангена А.В. – в ОВО № 175, Біловола О.М. – в ОВО № 180, Мамедова С.М., Стремоусова К.С. – в ОВО № 182, Воробйова О.С. – в ОВО № 185, Журавка Г.В., Квятковського Б.К. – в ОВО № 186, Лисака О.О. – в ОВО № 194, Семенова О.М. – в ОВО № 195, Русаліну Л.В. – в ОВО № 197, Нечитайла В.М. – в ОВО № 199, Кошель І.С. – в ОВО № 200, Скварського О.В. – в ОВО № 206, Ярову А.А. – в ОВО № 207, Отроша М.І. – в ОВО № 212, Андрієвського Д.Й. – в ОВО № 222.

Також Комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:

1 – висунутого Пполітичною партією «громада і закон» – Голинського А.М. – в ОВО № 87;

2 – висунутих Пполітичною партією «Партія вільних демократів»: Згіблова О.Г. – в ОВО № 194, Гриценка В.М. – в ОВО № 195.

Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 97, висунутих політичними партіями – 3.

Разом з тим, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Гончаренка О.В., який балотується в ОВО № 137 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв’язку з надходженням до Комісії його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України.

Відтак, всього станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 414, висунутих політичними партіями – 47.

Раніше повідомлялося, що лише друк бюлетенів для проведення дострокових парламентських виборів коштуватиме 282 млн грн.