ЦВК знайшла порушення у фінансових звітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія



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Звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня

Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення

Центральна виборча комісія провела аналіз і виявила низку порушень виборчого закону в проміжних фінансових звітах партій «Громадянська позиція», «Партія Шарія», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та «Соціальна справедливість».

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Йдеться про надходження та використання коштів виборчих фондів. Ці звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня.

Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення.