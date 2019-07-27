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    ЦВК знайшла порушення у фінансових звітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія

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    Звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня - ЦВК знайшла порушення у фінансових звітах партій Гриценка, Саакашвілі і Шарія
    Звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня

    Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення

    Центральна виборча комісія провела аналіз і виявила низку порушень виборчого закону в проміжних фінансових звітах партій «Громадянська позиція», «Партія Шарія», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та «Соціальна справедливість».

    Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

    Йдеться про надходження та використання коштів виборчих фондів. Ці звіти були затверджені постановою ЦВК від 18 липня.

    Комісія передала матеріали аналізу до Національного агентства з питань запобігання корупції і попросила його відреагувати на порушення.

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