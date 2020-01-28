Вітренко прокоментував ймовірність його призначення в уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Вітренко запевняє, що для нього важливіше зробити успішні великі проекти, ніж просто мати якусь посаду

У мене нема бажання займатися політикою, - переконує один з керівників «Нафтогазу»

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко запевнив, що будь-яка інформація про його призначення в уряд – лише чутки. Про це Вітренко сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами виконавчого директора «Нафтогазу», сам він бажання займатися політикою не має. «Хтось вів (розмови - «Главком»). Які конкретно розмови - це окреме питання. Поки що це лише розмови. У мене нема бажання займатися політикою і посади мене ніколи не цікавили. І це для мене взагалі не питання», - пояснив Вітренко.

Також виконавчий директор «Нафтогазу» зазначив, що досі не визначився, чи братиме участь в конкурсі на посаду голови правління «Нафтогазу». Він вважає, що варто зачекати аби ознайомитися з умовами конкурсу та новим корпоративним управлінням. «Мені не хочеться собі псувати репутацію якимись неуспішними речами. Для мене важливіша можливість зробити якісь успішні великі проекти, ніж просто мати якусь посаду», - зауважив Вітренко і додав, що все життя пропрацював у комерційному секторі, де посади не мають такого значення, як в політиці, тому й зараз вони для нього не такі важливі.

Нагадаємо, у березні цього року уряд має оголосити кадровий конкурс на посаду голови НАК «Нафтогаз». В експертних колах курсують чутки, що найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду нова влада бачить виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка. В його активі – кілька дуже успішних кейсів: виграш в Стокгольмському арбітражі близько $4,6 млрд, підписання нового транзитного контракту з «Газпромом». Також Вітренку, який заробив репутацію ефективного менеджера, пророкують посаду віце-прем`єра і одночасно – міністра енергетики.

Як повідомлялося, напередодні президент Україні підписав указ про виведення виконавчого директора НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка з наглядової ради «Укроборонпрому». Як згодом зазначив Вітренко, саме він був ініціатором такого рішення, що пов’язане насамперед з планами на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв розпочав перемовини з наглядовою радою компанії про продовження терміну контракту.

Читайте більше: