Данілов розповів, чи готова Україна до наступу Росії

Данілов: у Росії єдина доктрина, вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал

У 2014 році Україна не була готовою до наступу Росії. Адже кремлівські розвідники, співробітники головних управлінь і відповідних відомств знищували все, що можна було.

Але зараз, у 2021 році, ситуація зовсім інша. Про це в ефірі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, наразі відбуваються доволі складні процеси. Попри те, що до всього підготуватися неможливо – до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою.

«Зараз у нас зовсім по-іншому», – наголосив Данілов.

Данілов зазначив, що Росія – досить сильна щодо технічного забезпечення. Адже окупанти останніми роками вкладали шалені гроші у свої війська.

«В них єдина доктрина, що вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога», – відзначив секретар РНБО.

Нагадаємо, представники добровольчих батальйонів «Азов», «Айдар», «Донбас», «Правий сектор» та інші патріотично налаштовані активісти прийшли під будинок президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити секретаря РНБО Олексія Данілова та покарати зрадників України.