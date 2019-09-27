Коломойський є причиною відставки Данилюка з посади секретаря РНБО

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

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Олександр Данилюк Фото: Realist.online

Олігарх Коломойський намагається збільшити свій вплив на українську політику

Погоджуюсь з заявами експертів, що проголошена відставка Данилюка все ж спричинена Коломойським і має безпосередній стосунок до заяви Данилюка минулого тижня, що він «не бачить можливості повернення «Привату», технічно не бачить». Тобто, за такою логікою, наступник Данилюка якраз має побачити можливість втілення варіантів, потрібних І.Коломойському.

Крім того, серед експертів багато хто впевнений, що в Коломойського існує ще одна причина для звільнення Данилюка: бажання олігарха збільшити свій вплив на українську політику, а не тільки отримати компенсацію за націоналізацію «Привату».

Водночас телеграм-канали провладного пулу поширюють іншу версію: що заява про відставку Данилюка - наслідок провальної зустрічі Зеленського з Трампом. І саме Данилюк взяв на себе відповідальність за це. Хоча це більше схоже на маскування реальних причин.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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