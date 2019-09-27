  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Коломойський є причиною відставки Данилюка з посади секретаря РНБО

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Олександр Данилюк - Коломойський є причиною відставки Данилюка з посади секретаря РНБО
    Олександр Данилюк
    Фото: Realist.online

    Олігарх Коломойський намагається збільшити свій вплив на українську політику

    Погоджуюсь з заявами експертів, що проголошена відставка Данилюка все ж спричинена Коломойським і має безпосередній стосунок до заяви Данилюка минулого тижня, що він «не бачить можливості повернення «Привату», технічно не бачить». Тобто, за такою логікою, наступник Данилюка якраз має побачити можливість втілення варіантів, потрібних І.Коломойському.

    Крім того, серед експертів багато хто впевнений, що в Коломойського існує ще одна причина для звільнення Данилюка: бажання олігарха збільшити свій вплив на українську політику, а не тільки отримати компенсацію за націоналізацію «Привату».

    Водночас телеграм-канали провладного пулу поширюють іншу версію: що заява про відставку Данилюка - наслідок провальної зустрічі Зеленського з Трампом. І саме Данилюк взяв на себе відповідальність за це. Хоча це більше схоже на маскування реальних причин.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Ігор Коломойський РНБО корупція в Україні олігархи Олександр Данилюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ