Данській депутатці заборонили сидіти в залі парламенту із немовлям



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Депутатка Метте Абільдгаард розповіла, що вона має право на річну відпустку для догляду за дитиною з повною виплатою, але вирішила повернутися на роботу

Депутатка Метте Абільдгаард передала дитину помічникові і повернулася до зали для голосування

Данську депутатку Метте Абільдгаард змусили забрати її 5-місячну дочку із зали парламенту.

Про це повідомляє The Local.

Спікер Піа К'єрсгаард, колишня лідерка ультраправої Данської народної партії, передала повідомлення через помічника, який попросив Абільдгаард, щоб вона забрала дитину із зали парламенту.

"Du er uønsket i folketingssalen med dit barn". Så simpel var beskeden fra @folketingets formand @Pia_Kjaersgaard. Har normalt aldrig min datter med i salen, men stod i en ekstraordinær situation. #dkpol



Den oplevelse har jeg skrevet lidt om her: https://t.co/Zb78HChbwb pic.twitter.com/nQO6Q8h7yl — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) 19 марта 2019 г.

«Я не просила дозволу привести її, оскільки раніше я бачила, як інший колега приносить дитину до зали без будь-яких проблем», - пояснила Абільдгаард, чия Консервативна партія є частиною правлячої правоцентристської коаліції.

Абільдгаард передала дитину помічникові і повернулася до зали для голосування.

«Депутати повинні бути в залі, а не немовлята і діти», - сказала пізніше К'єрсгаард.

Вона заявила, що у парламенті розроблять чіткі правила.

В свою чергу Абільдгаард повідомила, що вона має право на річну відпустку для догляду за дитиною з повною виплатою, але вирішила повернутися на роботу.

Раніше повідомлялося, що у прем’єра Сербії Ани Брнабич та її партнерки Міліци Джурич народився первісток.

Джерело: Європейська правда