ДБР викрило схему постачання обладнання до Військово-морського флоту РФ українськими підприємствами



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Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державної митної служби брали участь у схемі постачання продукції подвійного призначення до Військово-морського флоту РФ

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, викрили схему вивезення продукції подвійного призначення до Військово-морського флоту Російської Федерації українськими підприємствами за участю працівників Державної митної служби. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією:

колишні працівники одного із підприємств, яке виробляло та експортувало продукцію до Російської Федерації, налагодили схему постачання продукції подвійного призначення до Військово-морського флоту Російської Федерації та створили низку фірм–«прокладок» на території України та РФ;

підприємці вступили у змову із митниками та планували вивезти виготовлене обладнання під виглядом товарів цивільного використання без належного митного оформлення та контролю.

Проведено низку обшуків у приміщеннях Державної митної служби, за місцями розташування виробничих приміщень та офісів суб’єктів господарювання, а також за місцями проживання підприємців.

Вилучено підготовлене для експорту обладнання та технічну документацію.

Наразі направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Оперативний супровід – Головне управління Служби безпеки України у Запорізькій області.

Кваліфікація: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України); зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України затримала колишнього керівника державного підприємства за підозрою в контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів.