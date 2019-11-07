Суд зобов’язав НАБУ порушити кримінальне провадження щодо Труби



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Директор ДБР Роман Труба

До суду звернувся громадянин Гец І.В. зі скаргою про кримінальне правопорушення, вчинене Трубою за ч. 3 ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення»

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро порушити кримінальне провадження стосовно керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада.

До суду звернувся громадянин Гец І.В. зі скаргою про кримінальне правопорушення, вчинене директором Державного бюро розслідування Романом Трубою за ч. 3 ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення».

В листі позивача до НАБУ йдеться про те, що Труба вчинив кримінально-карні протиправні дії. Дії з метою забезпечення уникнення кримінальної відповідальності Сумської обласної державної адміністрації за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України «Службова недбалість».

Йдеться про розподіл у 2015-2019 роках між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня бюджетних асигнувань держфонду регіонального розвитку у сумі 661,1 мільйон гривень, на підставі тих інвестиційних проектів, необхідність реалізації яких була необгрунтована, відповідно до закону, що спричинило нанесенню державі збитків у розмірі приблизно 318,1 мільйонів гривень.

При цьому, до тих керівних службових осіб Сумської обласної державної адміністрації, що вчинили цей злочин, безпосередньо належав на цей час перший заступник міністерства розвитку громад та територій Живицький Д.О., займаючи тоді посаду керівника апарату Сумської ОДА.

До слова, раніше адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань розповів, як слідчі ДБР разом з російським ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових повноважень» українськими моряками, захопленими Росією у листопаді 2018 року у Керченській протоці. Також Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба «цинічно і нахабно бреше».

Джерело: Еспресо ТВ