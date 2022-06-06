Депутат Держдуми назвав нові цілі в Україні, які планує обстріляти країна-агресор

Росія злякалася хахідних ракетних систем дальньої дії, тому обіцяє обстріляти державні установи України, якщо ЗСУ отримає від західних союзників таку зброю

Росія погрожує обстріляти українські державні установи

Країна-агресор злякалася постачання ЗСУ західних ракетних систем залпового вогню – і почала погрожувати знищенням державних установ України. Про цю заяву депутата нижньої палати російського парламенту, генерал-полковника Андрія Картаполова повідомив Telegram-канал РБК.

За словами Картаполова, росіяни можуть обстріляти будівлю Верховної Ради, міністерства оборони України, інші державні установи.

Також російський генерал-полковник натякнув, що окупанти можуть знову обстріляти транспортну інфраструктуру, яка «за великим рахунком досі функціонує, хоч і з невеликими труднощами».

Крім того, Картаполов згадав аеропорт в Києві, який «приймає цивільні рейси».

Депутат Державної думи РФ заявив, що об’єкти транспортної інфраструктури можуть бути обстріляні «в межах України, перш за все», очевидно, натякаючи на можливість удару по подібних об’єктах на території країн НАТО, які постачають Україні зброю.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін також заявляв про нові ракетні удари по Україні, якщо західні країни нададуть ЗСУ ракетні системи залпового вогню дальньої дії.

Раніше ж, 1 червня, президент США Джо Байден повідомив, що його країна таки передасть Україні реактивні системи залпового вогню Himars.