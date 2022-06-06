«Непогана ідея»: Зеленський хоче довести візовий режим з РФ до позитивного результату

У президента сьогодні є достатньо можливостей, щоб реалізувати ідею запровадження візового режиму з РФ

Президент України Володимир Зеленський загалом підтримує ідею запровадження візового режиму для громадян Росії. Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає «РБК-Україна».

Зеленський висловив думку, що у нього достатньо можливостей, аби довести питання візового режиму для росіян «до позитивного для українців результату».

«Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян – ред.) – це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю було надіслано відповідного листа з проханням опрацювати питання запровадження візового режиму з Росією.

Петиція була створена 11 лютого, її автором є Микита Мазура. Необхідну кількість підписів петиція набрала на початку травня.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.

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