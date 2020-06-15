Де в Україні виявлено найбільше повій. Поліція назвала статистику по регіонах



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Найбільше працівниць секс-індустрії виявлено на Одещині

З початку року в Україні правоохоронці виявили понад 400 повій

Від початку цього року в Одеській області виявили найбільше осіб, які займалися проституцією, - 76. Про це повідомили у департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України, пише УНН. Всього з початку року в Україні виявили 416 повій.

Так, за 5 місяців цього року найбільше виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП «Заняття проституцією», в Одеській області – 76. За нею йде Херсонська область - 59 осіб, у Дніпропетровській області - 39 осіб, у Вінницькій області – 31 особа. Далі - місто Київ з 30 особами.

При цьому, за цей період найменше осіб, які займалися проституцією, виявили у Житомирській області – одну особу. У Донецькій та Кіровоградській областях – по дві особи, у Закарпатській області – троє.

Загалом в Одеській області виявили 176 адміністративних правопорушень, у Херсонській – 77, у Дніпропетровській області – 47.

Водночас, у Житомирській області виявили одне адміністративне правопорушення, у Донецькій та Кіровоградській областях – по дві особи, у Закарпатській області – троє.

Також повідомляється, що у 2019 році в Україні було виявлено 913 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП «Заняття проституцією».

Окрім того, у 2019 році виявили 1557 адміністративних правопорушень через заняття проституцією.

Нагадаємо, наприкінці травня в Одесі правоохоронці накрили мережу борделів.

Натомість Японія запропонувала фінансову допомогу повіям, які постраждали через Covid-19.