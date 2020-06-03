У Києві судитимуть сутенерів, які утримували мережу борделів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сутенери створили та утримували 12 місць розпусти Фото: Нацполіція

Зловмисники втягнули у заняття проституцією майже 60 жінок

Слідчі Головного слідчого управлінням Нацполіції закінчили досудове розслідування щодо групи сутенерів, які утримували місця розпусти у Києві.

У минулому році поліцейські викрили та затримали групу сутенерів. До складу злочинної групи входило п’ять осіб, зокрема – троє організаторів, серед них - двоє чоловіків та жінка, а також двоє членів групи. Зловмисники створили та утримували 12 місць розпусти, які були зосереджені у центрі столиці. У заняття проституцією вони втягнули майже 60 жінок. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Між учасниками організованої злочинної групи був чіткий розподіл обов’язків і кожен займався виключно своїм напрямком «роботи». Так, у групі були «диспетчери», «адміністратори», «модератори» та «водії».

Наразі слідчі Головного слідчого управлінням Нацполіції закінчили досудове розслідування щодо злочинної групи. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна або без такої.