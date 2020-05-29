Швейцарія дозволить роботу повій в рукавичках і безпечних позах



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Швейцарія дозволить роботу повій в рукавичках і безпечних позах

Дані клієнтів будуть зберігатися в базі як мінімум чотири тижні на випадок, якщо повія заразиться коронавірусом

Швейцарія дозволить роботу повій, проте вони будуть зобов'язані дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Секс-працівницям потрібно буде дотримуватися певних вимог: наприклад, в колінно-ліктьовій позі і під час сексу втрьох їм доведеться надягати рукавички.

У Швейцарії наполягають, що повії повинні будуть працювати в безпечних позах і носити маски. Дівчатам доведеться міняти простирадла для кожного нового клієнта.

Відзначається, що клієнти більше не зможуть зберігати анонімність. Їх дані будуть зберігатися в базі як мінімум чотири тижні на випадок, якщо повія заразиться коронавірусом.

У Швейцарії дозволено легально займатися проституцією з 1942 року.

На початку квітня тисячі секс-робітниць в Німеччині поскаржилися на закриття борделів і проблеми з поверненням додому через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.

За останню добу було виявлено понад 116 тисяч нових випадків зараження. Більшість із них — в США та Бразилії.

Ці країни також знаходяться на першому та другому місці за кількістю діагностованих випадків коронавірусу. В США виявили понад 1,7 мільйонів випадків зараження, а в Бразилії - понад 438 тисяч.

На третьому місці за кількістю випадків зараження Covid-19 знаходиться Росія (понад 179 тисяч), а на четвертому — Велика Британія (понад 270 тисяч).

Замикає ТОП-5 країн за кількістю хворих Іспанія, де діагностували більше 237 тисяч випадків зараження коронавірусом.