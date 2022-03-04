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    Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)

    Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)
    фото: скріншот із відео

    Міський голова столиці розповів про ситуацію у місті

    Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як наразі проходить життя у столиці. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Кличко звернувся до власників аптек із проханням відкрити їх, оскільки людям необхідні ліки.

    «Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек «Фармація». І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки», – сказав мер.

    Також він повідомив, що Північний та Дарницький мости відкриті, але краще залишатися вдома.

    «В столиці, для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.
    Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття!», – нагадав Кличко.

    Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни проти Росії. Втрати ворога за цей час становлять не менше 10 тис. загиблих.

    Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

    Теги: Віталій Кличко війна мер укриття Україна ліки місто населення час
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    Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)