Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)

Міський голова столиці розповів про ситуацію у місті

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як наразі проходить життя у столиці. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Кличко звернувся до власників аптек із проханням відкрити їх, оскільки людям необхідні ліки.

«Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек «Фармація». І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки», – сказав мер.

Також він повідомив, що Північний та Дарницький мости відкриті, але краще залишатися вдома.

«В столиці, для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.

Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття!», – нагадав Кличко.

Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни проти Росії. Втрати ворога за цей час становлять не менше 10 тис. загиблих.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.