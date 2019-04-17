Дебати на «Олімпійському»: стало відомо, про що домовилися штаби кандидатів



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Штаби обох кандидатів у президенти сьогодні провели консультацій в МВС Фото: Зураб Аласанія, Facebook

Представники Порошенка та Зеленського досі не узгодили питання про формат дебатів та телевізійну трансляцію

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія розповів, що під час консультацій в МВС штаби обох кандидатів у президенти домовились про розподіл секторів на НСК «Олімпійський», поширення квитків та час проведення дебатів, однак досі не узгодили питання про їхній формат та телевізійну трансляцію.

Про це він Аласанія написав у Facebook.

За його словами, штаби домовились про те, що трибуни поділять не вздовж, а впоперек, а також про те, що на дебатах не використовуватимуть символіку партій. Окрім цього, також штаби обох кандидатів планують проведення концертів перед дебатами, початок яких заплановано на 16:00, а самі дебати – на 19:00.

Водночас, Аласанія підкреслив, що штаби не домовились про те, скільки буде запитань один до одного під час дебатів, хто буде ведучим та як організовуватиметься телетрансляція.

Глава НСТУ наголосив, що «Суспільне» не братиме участі у проведенні дебатів на стадіоні і чекає обох кандидатів у своїй студії.

«Суспільне» продовжує дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною Виборчою Комісією)», - заявив Аласанія.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на нараді завтра, 18 квітня, о 12:00 планує розглянути питання щодо перенесення часу проведення дебатів на «Суспільному» з 20:00 на 21:00.